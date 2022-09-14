В Ливане женщина взяла в заложники сотрудников банка

В Бейруте вкладчика взяла заложников в отделении банка. Женщина требовала выдать ей валюту со счета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в одном из отделений банка Blom. Посетительница угрожала сжечь себя и требовала вернуть ей 20 тысяч долларов с ее вклада. Женщина утверждала, что деньги нужны ей на лечение сестры.

Это не первый подобный случай в Ливане. В августе один из вкладчиков угрожал сотрудникам банка огнестрельным оружием. Он также хотел получить валюту со своего вклада.

Дело в том, что ливанская банковская система вот уже три года переживает кризис. Иностранной валюты не хватает для выдачи вкладчикам. Людям предлагают снять деньги в ливанских фунтах, однако официальный курс значительно ниже того, что предлагают нелегалы.

Бейрут, Зоя Осколкова

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