В Омане 14 человек пострадали при пожаре в самолете

В оманском аэропорту загорелся пассажирский самолет. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Об этом сообщает Times of Oman.

Инцидент произошел в международном аэропорту столицы Маската. Во время руления на взлетно-посадочную полосу на борту случилось задымление и появились первые признаки возгорания.

Всех пассажиров и экипаж эвакуировали. Однако некоторые успели надышаться дымом.

На место прибыли экстренные службы и потушили пожар. Управление гражданской авиации Омана сообщило, что уже расследует инцидент и установит причины произошедшего.

Маскат, Зоя Осколкова

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