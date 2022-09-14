В Омане 14 человек пострадали при пожаре в самолете

В оманском аэропорту загорелся пассажирский самолет. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Об этом сообщает Times of Oman.
Инцидент произошел в международном аэропорту столицы Маската. Во время руления на взлетно-посадочную полосу на борту случилось задымление и появились первые признаки возгорания.
Всех пассажиров и экипаж эвакуировали. Однако некоторые успели надышаться дымом.
На место прибыли экстренные службы и потушили пожар. Управление гражданской авиации Омана сообщило, что уже расследует инцидент и установит причины произошедшего.
Маскат, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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