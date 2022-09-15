В Южной Африке преступник пытался устроиться на работу в полицию

В Южной Африке полицейские задержали находившегося в розыске преступника. Он сам пришел в участок, чтобы устроиться на работу. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчину объявили в розыск в 2015 году. Он украл товар на сумму 1,5 тысячи долларов, когда работал курьером. Однако поймать его удалось чисто случайно.

Преступник сам пришел в отделение полиции, чтобы узнать, почему он не получил ответа на свое заявление о приеме на работу. Правоохранители проверили личность мужчины по базе и убедились, что никакой ошибки тут нет.

В результате парня арестовали. Местные СМИ уже назвали мужчину «самым глупым преступником в Южной Африке».

Кейптаун, Зоя Осколкова

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