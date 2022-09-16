Южная Африка требует вернуть алмаз из скипетра королевы Великобритании

В Южной Африке вновь подняли вопрос о возвращении алмаза из скипетра королевы Великобритании. Более того, все чаще звучат призывы вернуть все золото и драгоценные камни, которые были добыты в британских колониях. Об этом сообщает Mirror.

Известие о кончине Елизаветы II разлетелось по всему миру. Активисты посчитали, что сейчас самое время, чтобы вернуть алмаз, известный как «Большая звезда Африки» или «Куллинан I». Камень был добыт в Южной Африке в 1905 году и передан в дар королевской семье, когда страна находилась под британским правлением.

«Полезные ископаемые нашей страны продолжают приносить пользу Великобритании за счет нашего народа. Алмаз «Куллинан» должен быть немедленно возвращен в Южную Африку», – говорится в петиции, опубликованной местными СМИ.

Участники Африканского движения за преобразование (ATM) пошли дальше, они считают, что Южная Африка должна разорвать свои связи с Содружеством (объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), принять новую конституцию, потребовать возврата всего золота и бриллиантов, вывезенных британцами, а также возмещения ущерба за годы эксплуатации.

Лондон, Зоя Осколкова

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