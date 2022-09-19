В Японии 69 человек пострадали из-за тайфуна

На юго-западе Японии бушует тайфун Nanmadol. По последним данным, 69 человек получили различные ранения, один погиб. Об этом сообщает телеканал NHK.

Больше других пострадал остров Кюсю, также есть разрушения и пострадавшие на Сикоку и в префектуре Ямагути на Хонсю. Тело погибшего обнаружили в префектуре Миядзаки. Мужчина не смог выбраться из застрявшего автомобиля, машину затопило вместе с водителем.

Тайфун стал причиной оползней и массовых отключений электричества. Средняя сила ветра составляет 30 метров в секунду, а за три дня выпало такое количество осадков, как за весь предыдущий месяц.

Ранее японские власти присвоили тайфуну Nanmadol четвертый уровень опасности. Предполагается, что из наиболее пострадавших районов будут эвакуированы около 9 млн человек. Отменены авиарейсы и железнодорожное сообщение, движение общественного транспорта также ограничено.

Токио, Зоя Осколкова

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