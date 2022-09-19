В Канаде гость устроил поножовщину на свадьбе

В Канаде гость напал на невесту и ее отца во время свадебной церемонии. Об этом сообщает La Ronge Northerner.

Инцидент произошел в Квебеке. 27-летний мужчина был приглашен на свадьбу вместе с супругой. Однако во время церемонии что-то пошло не так, пара разругалась. Муж ненадолго ушел, а вернулся уже с ножом.

В итоге мужчина напал на невесту, нанеся ей удар ножом в спину. Затем он ударил в грудь отца новобрачной и скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы, где им оказали необходимую помощь. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Нападавшего нашли спустя несколько часов. Он пытался спрятаться от полицейских в лесу. Подозреваемого задержали. Проводится расследование.

Оттава, Зоя Осколкова

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