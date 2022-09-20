В Новой Зеландии проснулся спавший почти две тысячи лет вулкан

Ученые Новой Зеландии заявили об активизации вулкана, который извергался последний раз 1800 лет назад. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

По данным новозеландской сейсмической службы GeoNet, в кратере вулкана под озером Таупо наблюдается деформация грунта. Специалисты впервые повысили уровень опасности вечно тихого супервулкана.

«Опасность извержения пока оценивается на первом из шести уровней, ограничений на полеты самолетов над вулканом не вводились», – отметили эксперты.

Последнее извержение вулкана Таупо привело к масштабным разрушениям и было признано учеными крупнейшим на планете за последние пять тысяч лет.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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