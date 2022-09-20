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Вторник, 20 сентября 2022, 16:15 мск

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В Новой Зеландии проснулся спавший почти две тысячи лет вулкан

Фото: FreePik

Ученые Новой Зеландии заявили об активизации вулкана, который извергался последний раз 1800 лет назад. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

По данным новозеландской сейсмической службы GeoNet, в кратере вулкана под озером Таупо наблюдается деформация грунта. Специалисты впервые повысили уровень опасности вечно тихого супервулкана.

«Опасность извержения пока оценивается на первом из шести уровней, ограничений на полеты самолетов над вулканом не вводились», – отметили эксперты.

Последнее извержение вулкана Таупо привело к масштабным разрушениям и было признано учеными крупнейшим на планете за последние пять тысяч лет.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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