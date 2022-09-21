В Австралии более 200 китов выбросились на отмель

В Австралии на отмели обнаружили две сотни китов. Некоторые из животных еще живы. Об этом сообщает The Guardian.

Киты-лоцманы выбросились в двух местах: в гавани Маккуори на западном побережье Тасмании, недалеко от города Страхан, и на остове Кинг. По подсчетам специалистов, на отмели находятся около 230 особей.

Некоторые из выбросившихся китов еще живы. Специалисты тасманийского департамента природных ресурсов и окружающей среды, а также добровольцы укрывают животных специальными одеялами и обливают водой. Однако вынести млекопитающих в глубокую воду нет возможности. Крупные особи весят до трех тонн.

Власти перекрыли дороги, ведущие к этой местности, сейчас решается вопрос с обеспечением безопасности и организации помощи пострадавшим животным.

Сидней, Зоя Осколкова

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