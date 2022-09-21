Каждый пятый британец самостоятельно лечит и удаляет себе зубы

В Великобритании 20% тех, кто нуждался в стоматологической помощи, в результате оказывали ее себе сами. Об этом свидетельствуют результаты опроса либерально-демократической партии, которые приводит Daily Mail.

Проблема с дантистами в королевстве наблюдается еще со времен пандемии. Когда из-за высокой заболеваемости, люди не могли попасть на прием и выстраивались в огромные очереди. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом не настолько сложная, проблемы со стоматологической помощью остались.

За последний год около четверти британцев не смогли попасть к бесплатному стоматологу, среди них пятая часть прибегла к собственному методу решения проблемы. Пациенты вырывают себе зубы плоскогубцами, делают пломбы с помощью суперклея или спиливают отколовшиеся резцы строительными инструментами. В этот раз причина такого поведения – нехватка денег на прием у платного специалиста.

Тем временем, врачи предупреждают об опасности самолечения. Подобные практики могут привести к необратимым ухудшениям состояния полости рта.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»