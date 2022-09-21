В Афганистане три человека погибли при взрыве в гостинице

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в гостинице. По предварительный данным, погибли три человека, еще 13 пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел в отеле, расположенном в третьем районе города. На место происшествия прибыли силы для проведения расследования.

Предположительно, взорвался газовый баллон в ресторане гостиницы, пишут местные СМИ. Три человека погибли на месте, еще 13 получили различные ранения.

Кабул, Зоя Осколкова

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