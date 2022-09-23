Адмиралы США заявили о проблемах с ремонтом атомных субмарин

Техническое обслуживание и ремонт американских атомных подводных лодок проходят с опозданием. Военно-морским силам (ВМС) США не хватает запчастей и финансирования. Об этом сообщает издание Defense News.

О проблеме заявил замглавы командования морских систем ВМС по промышленным операциям контр-адмирал Скотт Браун. По его словам, наибольшие сложности наблюдаются в обслуживании подводных лодок типа «Вирджиния».

В отрасли растут случаи промышленного каннибализма. Когда для ремонта одной субмарины, приходится разбирать другие суда, чтобы добыть необходимые запчасти, сообщил Браун в ходе своего выступления на ежегодном симпозиуме Американского общества военно-морских инженеров по техническому обслуживанию и модернизации флота.

Его слова подтвердил контр-адмирал Чад Джейкоб. Он также обозначил проблему с техническим обслуживанием и текущим ремонтом во время эксплуатации судов.

Среди других трудностей, связанных с ремонтом подводных лодок, вице-адмирал Билл Галинис выделил проблему с логистикой и недостаток финансирования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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