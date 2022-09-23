Tesla отзовет более 1 млн электромобилей из-за технических проблем

Корпорация Tesla запускает отзывную кампанию, под которую попадут более 1 млн электромобилей. Причина – проблемы со стеклоподъемниками. Об этом сообщил портал Autonews.

Руководство компании приняло решение отозвать 1 096 762 электромобиля. Речь идет о машинах Model 3, Model Y, Model S и Model X, которые были выпущены с 2020 по 2022 год.

«Закрывающееся окно без надлежащей автоматической системы заднего хода может оказывать сильное давление, прижимая водителя или пассажира перед закрытием, что увеличивает риск получения травмы», – сообщили в Национальном управлении дорожной безопасности США (NHTSA).

Стоит отметить, что технические проблемы у Tesla не являются редкостью. При этом компания продолжает наращивать мощности. На днях в Tesla сообщили, что производственная мощность завода компании в Техасе превысила отметку 250 тысяч электрокаров.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»