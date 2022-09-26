В Тихом океане после извержения вулкана появился новый остров

В юго-западной части Тихого океана после извержения подводного вулкана появился новый остров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на обсерваторию NASA.

Вулкан проснулся 10 сентября и очень активно извергался. Спустя 11 часов на поверхности воды появился новый остров. Это подтверждается спутниковыми снимками.

К 14 сентября, согласно данным Геологической службы Тонги, площадь острова составляла около четырех тысяч квадратных метров. Через 10 дней остров вырос в шесть раз. Отмечается, что новый клочок суши расположен на подводной горе Хоум-Риф на островах Центральной Тонги.

В NASA отметили, что такие острова зачастую очень быстро разрушаются, как только вулкан «засыпает», однако некоторые могут сохраняться надолго.

Нукуалофа, Зоя Осколкова

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