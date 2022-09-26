российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 11:23 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Пакистане потерпел крушение военный вертолет

В Пакистане шесть человек погибли при крушении военного вертолета. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.

Авария произошла в провинции Белуджистан. Воздушное судно упало во время выполнения полетного задания.

В результате погибли два пилота и четыре пассажира. Самому молодому военному было 27 лет, самому старшему – 44 года.

В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,