В Пакистане потерпел крушение военный вертолет

В Пакистане шесть человек погибли при крушении военного вертолета. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны.
Авария произошла в провинции Белуджистан. Воздушное судно упало во время выполнения полетного задания.
В результате погибли два пилота и четыре пассажира. Самому молодому военному было 27 лет, самому старшему – 44 года.
В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.
Исламабад, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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