Прически, вино и фанатская атрибутика: Лиз Трасс заподозрили в растрате госсредств

Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подозревают в нецелевой трате государственных средств. Есть сведения, что в должности главы МИД она расходовала бюджетные деньги на парикмахерские услуги, косметические процедуры и покупку предметов интерьера. Об этом сообщает Daily Mail.

Письмо с обвинениями в адрес британского премьера опубликовала член парламента от Лейбористской партии и генеральный прокурор Эмили Торнберри. По ее данным, использование расходных карт министерства иностранных дел выросло на 45% по сравнению с прошлым годом.

Среди расходов есть две поездки в парикмахерскую с общим счетом на 4333,30 фунтов стерлингов, а также покупки в фирменном магазине футбольного клуба «Норвич Сити», фанаткой которого Трасс является, на сумму более 1800 фунтов.

Кроме того, у Торнберрри вызывают вопросы расходы премьера на элитное частное питание, оздоровительные и косметические процедуры, покупку вина и предметов интерьера.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»