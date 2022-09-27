Неизвестные угрожают главе Всемирной организации здравоохранения

Главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу поступают сообщения с угрозами. Об этом он сам рассказал в беседе с Washington Post.

«Множество сообщений с угрозами моей жизни. Угрожают прямо через СМС. Я не представляю, как они достали мой номер», – заявил Гебрейесус. Он не уточнил, от кого именно поступают угрозы, и когда они начали приходить.

В результате главе организации пришлось установить дома сигнализацию, а его коллеги настаивают на том, чтобы нанять постоянную службу охраны.

Ранее Гебрейесус раскритиковал власти Эритреи из-за конфликта в регионе Тыграй. По данным ООН, миллионы людей живут там в атмосфере постоянного страха и страдают от голода. Глава ВОЗ родом из этого региона, а сейчас он считает, что ему небезопасно туда возвращаться. «Но что такого я сказал о Тыграе? Я просто говорю правду», – отметил Гебрейесус.

Женева, Зоя Осколкова

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