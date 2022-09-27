В Бангладеш во время религиозного праздника утонули десятки паломников

В республике Бангладеш продолжается поисково-спасательная операция на реке, где опрокинулась лодка. В настоящее время известно о 55 погибших. Об этом сообщает United News of Bangladesh со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Судно, перевозившее более 100 пассажиров, затонуло днем. Паломники добирались к храму по случаю религиозного праздника.
Предполагается, что лодка была переполнена, она перевернулась, люди оказались в воде. Сначала сообщалось о 30 погибших, затем их число выросло. В понедельник спасатели вытащили из реки тела еще девяти паломников.
Президент Бангладеш Абдул Хамид и премьер-министр Шейх Хасина выразили глубокое сожаление родственникам погибших.
Дакка, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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