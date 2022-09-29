В Лондоне столкнулись два пассажирских самолета

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Лондоне. По предварительным данным, пострадавших нет, но воздушным судам потребуется ремонт. Об этом сообщает DailyMail.

Инцидент произошел накануне в аэропорту Хитроу. Самолеты исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air столкнулись во время руления. Один из них крылом задел хвост припаркованного лайнера.

На место прибыли полицейские и пожарные машины. Всех пассажиров эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Позже путешественников пересадили на другой самолет. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Лондон, Зоя Осколкова

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