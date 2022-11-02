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NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 11:28 мск

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В зоопарке Сиднея пять львов выбрались из вольера

В австралийском Сиднее пять львов выбрались из вольера. Животных удалось вернуть обратно, никто не пострадал. Руководство зоопарка проводит расследование, чтобы выяснить, как хищникам удалось сбежать.

Инцидент произошел в зоопарке Таронга. Около шести утра один из сотрудников заметил, что взрослый лев и четверо подрастающих львят находятся за пределами вольера. При этом животные все еще оставались внутри дополнительного заграждения высотой два метра, которое отделяет вольер от посетителей.

В тот момент в зоопарке были только сотрудники. На место также прибыла полиция, хотя помощь правоохранителей не понадобилась. Четверо львов самостоятельно вернулись в вольер, одного львенка пришлось обездвижить транквилизатором, так как он не хотел возвращаться.

В настоящее время служба безопасности зоопарка изучает записи с камер наблюдения, чтобы установить, как львам удалось выбраться из вольера.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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