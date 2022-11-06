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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 ноября 2022, 13:17 мск

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В Танзании разбился пассажирский самолет

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 49 человек. Лайнер упал в озеро Виктория.

Авиакомпании Precision Air совершала рейс из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама в Букобу, который расположен на берегу озера Виктория. На место происшествия направлена спасательная команда.

По информации Reuters, на данный момент удалось спаси, как минимум, 15 человек.

Додома, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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