В Танзании разбился пассажирский самолет

В Танзании потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 49 человек. Лайнер упал в озеро Виктория.

Авиакомпании Precision Air совершала рейс из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама в Букобу, который расположен на берегу озера Виктория. На место происшествия направлена спасательная команда.

По информации Reuters, на данный момент удалось спаси, как минимум, 15 человек.

Додома, Светлана Антонова

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