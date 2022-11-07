Атомная подлодка ВМС Британии прервала секретную миссию из-за пожара на борту

Атомная субмарина Victorious военно-морских сил Великобритании была вынуждена вернуться с секретной миссии из-за ЧП. На борту подлодки произошел пожар. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, Victorious была оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, когда на борту вспыхнул пожар. Возгорание удалось быстро локализовать.

При этом капитан принял решение о всплытии, чтобы избавиться от токсичного дыма. В этот момент подлодка находилась в северной части Атлантического океана. Ущерб от пожара был настолько большим, что подлодке пришлось вернуться на базу Клайд в Шотландии.

Субмарина Victorious как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу.

Лондон, Зоя Осколкова

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