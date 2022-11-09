Суперкомпьютер вычислил дату вымирания человечества

Суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, определил дату вымирания человечества. Согласно данным вычислительной машины, конец света наступит в 2050 году. Об этом пишет британская The Daily Star.

Сложный алгоритм суперкомпьютера, созданного в 1973 году по заказу Римского клуба, учитывает множество факторов, в том числе уровень рождаемости и уровень загрязнения окружающей среды, чтобы выдвинуть оценки того, какой будет жизнь.

Причиной краха цивилизации станет деятельность людей. Речь идет о загрязнении окружающей среды и его негативных последствиях. «Если мы ничего не предпримем, качество жизни упадет до нуля», – пишет газета.

«Примерно с 2040 по 2050 год на Земле перестанет существовать цивилизованная жизнь. Переход на экологически чистые автомобили и снижение рождаемости – это настолько незначительное изменение, что оно почти не имеет значения для обеспечения выживания мира», – отмечается в статье.

Добавим, в прогнозе суперкомпьютера на 2020 год утверждалось, что состояние планеты будет «крайне критическим».

Москва, Наталья Петрова

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