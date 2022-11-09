Из дома Майкла Джексона похитили имущество на миллион долларов

В Лос-Анджелесе из дома Майкла Джексона похитили личные вещи артиста. Ущерб оценили в 1 млн долларов. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным управляющей компании, из поместья поп-короля были украдены электронные носители с записями публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка, наградные дипломы и другие вещи.

Под подозрение попал бывший возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предполагается, что он вынес несколько предметов в то время, когда родственники были заняты решением вопросов, связанных со смертью артиста.

Более того, похититель выставил несколько похищенных вещей на аукцион. Однако после жалобы компании, ответственной за дом звезды, суд постановил отменить торги.

Майкл Джексон скончался в июне 2009 года в возрасте 50 лет.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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