На Мальдивах 10 иностранцев погибли в пожаре

На Мальдивах жертвами пожара стали 10 иностранных граждан. Об этом сообщает CNM со ссылкой на начальника пожарно-спасательной службы.

Возгорание произошло в Мале в здании, где проживали иностранные работники. На первом этаже располагалась автомастерская. Предположительно, пожар начался оттуда.

Ситуация осложнилась тем, что в жилых помещениях находились газовые баллоны для приготовления пищи. В результате на месте пожара прогремели взрывы, а тушение затянулось на несколько часов.

В итоге были обнаружены десять тел погибших, среди них граждане Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Причина произошедшего устанавливается.

Мале, Зоя Осколкова

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