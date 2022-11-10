В США осудили супругов, передававших секретные данные о ядерных реакторах

Суд в США вынес приговор военному инженеру Джонатану Тоббе и его жене Диане. Супругов признали виновными в попытке продать иностранному государству секретные данные об устройстве ядерных реакторов на подлодках.

Тоббе признали свою вину в феврале. Они заявили, что долго решали, кому продать секретные сведения. При этом подчеркнули, что не рассматривали Россию и Китай «с моральной точки зрения».

В результате супруги решили выдать данные Бразилии, куда и отправили свое предложение. О намерениях предателей узнали в ФБР, чей сотрудник под прикрытием связался с Тоббе и получил документы через тайник. Отмечается, что секретные сведения они хранили на флешках, которые прятали в сэндвиче с арахисовым маслом, обертках от жвачки и в пластыре.

В передаче секретной информации участвовала Диана. За это супруги получили 100 тысяч долларов в криптовалюте, а затем были задержаны. Джонатан получил 19 лет тюрьмы, а его жена – 21 год, сообщает The Daily Mail.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»