российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 ноября 2022, 12:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

В Германии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва. Об этом пишет газета Welt.

Лайнер направлялся из Польши в Лондон, но незапланированно приземлился в аэропорту немецкого города Падерборн. 200 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы из самолета и отправлены в чистую зону.

Информация о взрывном устройстве на борту поступила по телефону польским авиационным властям. Те в свою очередь предупредили экипаж и немецкую сторону, было принято решение о посадке.

Взрывотехники и кинологи с собаками обыскали самолет, но бомбу не обнаружили. Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Скандалы и происшествия,