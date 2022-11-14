В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

В Германии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва. Об этом пишет газета Welt.

Лайнер направлялся из Польши в Лондон, но незапланированно приземлился в аэропорту немецкого города Падерборн. 200 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы из самолета и отправлены в чистую зону.

Информация о взрывном устройстве на борту поступила по телефону польским авиационным властям. Те в свою очередь предупредили экипаж и немецкую сторону, было принято решение о посадке.

Взрывотехники и кинологи с собаками обыскали самолет, но бомбу не обнаружили. Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения.

Берлин, Зоя Осколкова

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