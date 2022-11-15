Талибы вернут публичные казни и ампутацию конечностей преступников

В Афганистане будет вновь применяться система жестких наказаний и публичные казни. Об этом заявил верховный лидер, представитель запрещенного в РФ движения «Талибан» Забиулла Муджахид.

По его словам, судьи должны соблюдать все аспекты исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей уличенным в воровстве. «Это постановление шариата и моя обязательная заповедь», – сказал Муджахид.

Такая система применялась в Афганистане до 2001 года, когда в страну пришли американские войска. В августе 2021-го с уходом США талибы пообещали придерживаться мягкой версии правления.

Правозащитники неоднократно обращали внимание общественности на то, что «Талибан» (запрещен в России) нарушает свободы граждан. В частности, женщинам запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника.

Кабул, Зоя Осколкова

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