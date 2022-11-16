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Среда, 16 ноября 2022, 15:29 мск

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Неподалеку от берегов Бали загорелся круизный лайнер

На борту круизного лайнера Mutiara Timur I, который находится неподалеку от берегов Бали в Индонезии, начался пожар. Об этом сообщает информационное агентство ANTARA.

По данным начальника службы безопасности местного порта, судно с пассажирами на борту горит в водах Балийского пролива. На помощь выдвинулись экстренные службы. В спасательной операции участвуют индонезийские военные.

Пассажиров и членов экипажа эвакуируют. Известно, что на борту лайнера находились 236 человек. Об их состоянии не сообщается.

Кроме того, по факту возгорания проводится расследование, причины пожара устанавливаются.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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