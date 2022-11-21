Япония окажет помощь не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам

Правительство Японии выделило около 90 млн долларов на поддержку стран, которые выступили против резолюции ООН, осуждающей спецоперацию России на Украине. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным японского Минфина, 19 государств получат в общей сложности 12,8 млрд йен (91,2 млн долларов). Помощь будет предоставлена в целях развития (Official development assistance, ODA). За реализацию программы отвечает МИД Японии.

Министерство финансов обратилось в МИД с просьбой пересмотреть статьи расходов. В ведомстве подчеркнули, что правительственную помощь следует направить на повышение влияния Японии в мировом сообществе.

В свою очередь в МИД подчеркнули, что объем гранта включает поддержку через международные организации и поддержку местных НПО. «Мы оцениваем целесообразность каждого проекта, например, его дипломатическое значение и статус гуманитарного развития, и мы не считаем его неуместным», – говорится в ответе дипломатического ведомства.

Токио, Зоя Осколкова

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