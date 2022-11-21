В Индии товарный поезд сошел с рельсов и врезался в вокзал

В Индии несколько вагонов товарного состава сошли с рельсов и врезались в здание вокзала. В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает газета The Hindu.
Авария произошла в восточном штате Одиша. На железнодорожной станции Корай в районе города Джаджпур с рельсов сошли восемь вагонов товарного состава и врезались в зал ожидания, где в этот момент находилось множество людей.
На месте продолжают работу экстренные службы. Движение на этом участке железной дороги было приостановлено.
Тем временем, правоохранители начали расследование причин произошедшего.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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