В Таиланде произошел взрыв у полицейского участка

В Таиланде у полицейского участка прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Daily Express.

Взрыв произошел в провинции Наратхиват на юге страны. По предварительной версии, сдетонировал заминированный автомобиль.

В результате пострадали не менее 10 человек, один из раненных погиб.

На месте работают правоохранители и экстренные службы. Не исключается, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Бангкок, Зоя Осколкова

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