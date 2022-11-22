В Таиланде произошел взрыв у полицейского участка

В Таиланде у полицейского участка прогремел взрыв. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Daily Express.
Взрыв произошел в провинции Наратхиват на юге страны. По предварительной версии, сдетонировал заминированный автомобиль.
В результате пострадали не менее 10 человек, один из раненных погиб.
На месте работают правоохранители и экстренные службы. Не исключается, что число жертв и пострадавших может вырасти.
Бангкок, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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