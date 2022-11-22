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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 22 ноября 2022, 14:41 мск

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На Филиппинах семья пострадала от удара молнии

На Филиппинах четыре человека из одной семьи пострадали от удара молнии в их дом. Об этом сообщает местная газета Inquirer.

Инцидент произошел в городе Сан-Андрес провинции Кесон. Молния ударила в дом во время ужина, когда за столом собралось все семейство.

В результате четверо потеряли сознание и были госпитализированы. При этом врачи не обнаружили ожогов на телах пострадавших, но пациенты жаловались на сильную боль в разных частях тела.

Манила, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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