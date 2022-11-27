При крушении вертолета в Южной Корее погибли пять человек

В Южной Корее упал вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на представителей пожарной службы.
Авария произошла в восточном прибрежном округе Янъян. На вертолете S-58T пожарные обследовали местность на предмет очагов возгорания в лесу. Известно, что машина рухнула у буддийского храма.
Причины произошедшего устанавливаются. Проводится расследование.
Премьер-министр Хан Дак Су выразил соболезнования родственникам погибших, а также поручил усилить контроль за соблюдением правил безопасности при проведении пожарного мониторинга.
Сеул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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