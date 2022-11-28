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Понедельник, 28 ноября 2022, 16:08 мск

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На Гавайях извергается вулкан Мауна-Лоа

Фото: FreePik

В национальном парке на Гавайских островах началось извержение вулкана Мауна-Лоа. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным вулканологов, в настоящее время лава находится в границах кратера. При этом ожидаются значительные выбросы пепла и вулканического газа в атмосферу. Предположительно, местным жителям ничего не угрожает.

Однако ранее извержения Мауна-Лоа были очень динамичными, расположение и продвижение потоков лавы изменялось крайне быстро. Поэтому местные экстренные службы находятся в повышенной готовности.

Высота вулкана составляет около 4160 метров, последний раз он извергался в 1984 году.

Гонолулу, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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