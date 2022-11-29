В ходе протестов в Индии пострадали более 80 человек

Во время акции протеста в Индии различные ранения получили более 80 человек. Среди пострадавших – демонстранты и полицейские. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие потребовали остановить строительство порта Adani Group. Акция была организована христианским рыбацким сообществом. Лидер активистов заявил, что в ходе столкновений пострадали 46 участников. В полиции сообщили о 36 раненых правоохранителях.

Проект миллиардера Гаутама Адани стоимостью 23 млрд долларов хотели реализовать в порту Вижинджам. Гавань в перспективе могла составить конкуренцию глобальных хабам в Дубае, Сингапуре и Шри-Ланке. Однако из-за протестующих строительство было приостановлено. Рыбаки, опасаясь потери средств к существованию, соорудили баррикаду на входе на территорию порта.

Основатель и глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани входит в тройку самых богатых людей планеты. По объему активов его обходят только американцы Илон Маск и Джефф Безос.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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