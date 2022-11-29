В США автомобиль врезался в магазин пиротехники

В американском штате Флорида автомобиль протаранил магазин пиротехники. В результате возник пожар и прогремели взрывы. Об этом сообщает Florida Today.

Авария произошла в городе Уэст-Мэлборн. Внедорожник на большой скорости пробил витрину и влетел в магазин по продаже фейерверков. Возник пожар, огонь перекинулся на ближайшие здания.

Пожарные долго не могли приступить к тушению из-за взрывов, которые продолжались несколько часов. Полиция оцепила квартал и попросила местных жителей обходить этот район.

Отмечается, что в ЧП погиб водитель внедорожника. Данных о других пострадавших пока нет. Личность виновника аварии устанавливается.

Орландо, Зоя Осколкова

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