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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 10:06 мск

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В США автомобиль врезался в магазин пиротехники

В американском штате Флорида автомобиль протаранил магазин пиротехники. В результате возник пожар и прогремели взрывы. Об этом сообщает Florida Today.

Авария произошла в городе Уэст-Мэлборн. Внедорожник на большой скорости пробил витрину и влетел в магазин по продаже фейерверков. Возник пожар, огонь перекинулся на ближайшие здания.

Пожарные долго не могли приступить к тушению из-за взрывов, которые продолжались несколько часов. Полиция оцепила квартал и попросила местных жителей обходить этот район.

Отмечается, что в ЧП погиб водитель внедорожника. Данных о других пострадавших пока нет. Личность виновника аварии устанавливается.

Орландо, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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