В Камеруне 14 человек погибли на похоронах из-за оползня

В Камеруне 14 человек стали жертвами оползня. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в столице Яунде. Люди собрались на похоронах местного жителя.

Участники похоронной процессии находились у основания 20-метровой земляной насыпи. Длительные дожди спровоцировали сход оползня, в результате несколько десятков человек были погребены под землей.

Во время поисково-спасательной операции были найдены тела 14 погибших. Их отправили на экспертизу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Яунде, Зоя Осколкова

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