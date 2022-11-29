В Камеруне 14 человек погибли на похоронах из-за оползня

В Камеруне 14 человек стали жертвами оползня. Об этом сообщает Sky News.
Инцидент произошел в столице Яунде. Люди собрались на похоронах местного жителя.
Участники похоронной процессии находились у основания 20-метровой земляной насыпи. Длительные дожди спровоцировали сход оползня, в результате несколько десятков человек были погребены под землей.
Во время поисково-спасательной операции были найдены тела 14 погибших. Их отправили на экспертизу. Правоохранительные органы проводят проверку.
Яунде, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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