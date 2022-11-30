В Перу из-за птичьего гриппа погибли более 10 тысяч пеликанов

В Перу наблюдается массовый падеж птиц. По предположению специалистов, животные погибают от птичьего гриппа.

На пляжах страны к настоящему моменту были обнаружены почти 14 тысяч мертвых диких птиц, в том числе 10 тысяч пеликанов. О чем сообщила национальная служба по защите лесов и дикой фауны.

В официальном отчете говорится, что 13 869 диких морских птиц умерли от птичьего гриппа H5N1. На территории заповедников и за их пределами нашли 10 257 погибших пеликанов, также 2 919 мертвых перуанских олуш и 614 голубоногих олуш.

Ранее вспышка птичьего гриппа произошла в Японии. Там из-за инфекции на одной из ферм было принято решение об уничтожении более 34 тысяч зараженных кур.

Лима, Зоя Осколкова

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