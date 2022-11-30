В США трижды безуспешно пытались казнить осужденного

В американском штате Алабама осужденного на смертную казнь три раза пытались лишить жизни с помощью инъекции. Однако приговор так и не был приведен в исполнение.

Как сообщают местные СМИ, Алана Миллера осудили за убийство трех человек в 1999 году. После этого его пытались казнить, но в первый раз не нашли вену для введения смертельной инъекции. Убийцу пришлось вернуть в тюремную камеру.

Второй и третий раз также были неудачными. Тогда было решено приостановить попытки лишить Миллера жизни и провести проверку.

После того, как все необходимые процедуры будут выполнены, убийцу все же казнят, но уже другим способом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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