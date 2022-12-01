В Чикаго в жилом доме обнаружили пять трупов

В пригороде американского города Чикаго обнаружили пятерых погибших. Проводится расследование. Об этом сообщает NBC Chicago.
В полицию поступило сообщение о том, что женщине может быть плохо. Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, дверь им никто не открыл.
Тогда было принято решение о взломе. Внутри полицейские увидели пятерых мертвых человек.
По предварительной версии, причиной гибели стал бытовой инцидент. Другие детали дела не раскрываются.
Чикаго, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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