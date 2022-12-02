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NewDayNews.ru

Пятница, 2 декабря 2022, 10:48 мск

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Эстонцев предупредили об отключениях электричества

Власти Эстонии предупредили жителей страны об отключениях электричества. Электроэнергии не хватает на всех из-за прекращения поставок из России, признала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Электричества не хватает во всем регионе Nord Pool. Тут разные причины. Одна из причин в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт», – приводит ее слова портал ERR.

Поэтому гражданам нужно экономно расходовать электричество. В противном случае возможны региональные отключения света.

«Я не пугаю и не угрожаю, говоря об отключениях. Просто я констатирую факт, что мы нуждаемся в сокращении потребления и изменении времени пиковой нагрузки. Если это не будет сделано, предстоят региональные отключения», – сказала глава правительства.

Отключения электричества стали реальностью и в других странах Европы на фоне энергетического кризиса. Британский оператор единой энергосистемы National Grid составил чрезвычайный план с учетом систематических отключений на три часа. Этот сценарий может стать реальностью в случае прекращения поставок российского газа в условиях морозной зимы.

Французов также предупредили о перебоях с электричеством, поскольку половина АЭС в стране не готова к началу сезона. Граждане могут остаться без света на несколько дней.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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