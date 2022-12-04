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Воскресенье, 4 декабря 2022, 18:01 мск

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В Индонезии снова проснулся вулкан Семеру

Фото Reuters с места событий

В Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Семеру, передает Reuters со ссылкой на экстренные службы страны. Как сообщается, вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой 1,5 км.

Власти Индонезии выпустили предупреждение о максимальном уровне опасности на острове, рекомендовав местным жителям находиться далее 5 км от центра извержения, а также не подходить к рекам ближе, чем на 500 метров из-за возможных потоков лавы.

Стоит отметить, что Семеру также активизировался ровно год назад. Извержение началось 4 декабря, когда вулкан выбрасывал пепел на высоту 15 км. Очевидцы рассказали, что система оповещения не сработала, и люди не успели уехать из окрестностей вулкана. Тогда погибли 51 человек.

Джакарта, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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