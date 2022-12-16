В Индии полицейский пытался съесть полученные в качестве взятки деньги

В Индии полицейский попытался проглотить деньги, полученные в качестве взятки. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в городе Фаридабад, штат Харьяна. Младший инспектор полиции потребовал взятку с человека, у которого украли буйвола. Мужчина заплатил часть денег и обратился в отдел по борьбе с коррупцией.

При передаче оставшейся суммы оперативники хотели задержать полицейского, но он хотел уйти от ответственности и попытался проглотить полученные в качестве взятки деньги. Произошедшее снимали очевидцы, видео попало в соцсети.

На кадрах полицейский глотает деньги, а сотрудники отдела по борьбе с коррупцией пытаются помешать ему избавиться от улик.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»