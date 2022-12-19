В Афганистане более 30 человек погибли при взрыве в тоннеле

В Афганистане автоцистерна взорвалась и загорелась в высокогорном тоннеле. По последним данным, число жертв выросло до 31, еще 37 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв бензовоза произошел накануне на перевале Саланг в афганской провинции Парван. Затем цистерна загорелась, пожар распространился на стоящие рядом автомобили. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили пламя и начали поисково-спасательную операцию.

По словам представителя минздрава страны Шарафата Замана, тела по меньшей мере 31 погибшего, а также 37 пострадавших были эвакуированы. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Тоннель Саланг был возведен советскими специалистами в 1958-1964 годах. Он соединяет Кабул с северными провинциями Афганистана. В 2002 году сооружение было взорвано во время гражданской войны. Затем тоннель вновь открыли для проезда.

Кабул, Зоя Осколкова

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