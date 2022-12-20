Банк Англии заменил портрет Елизаветы II на фунтах стерлингов

Банк Англии опубликовал релиз, в котором представил новые банкноты фунта стерлингов. На дензнаках появилось изображение короля Великобритании Карла III.

Портрет монарха появится на купюрах достоинством 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов, он заменит изображение почившей Елизаветы II. Новые деньги войдут в оборот в середине 2024 года. При этом старые банкноты останутся законным платежным средством.

Карл III взошел на трон после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Торжественная церемония коронации наследника состоится 6 мая 2023 года.

Елизавета II находилась на британском троне более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории королевства.

Лондон, Зоя Осколкова

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