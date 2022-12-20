Индия развернула рекордное количество войск на границе с Китаем

Индия развернула рекордное количество военных сил на границе с КНР. Это сделано в ответ на увеличение численности китайских военнослужащих в регионе, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

По его словам, никто не должен «критиковать индийских солдат», охраняющих границу. Индия «оказывает давление на Китай» с целью деэскалации и размежевания, отметил глава индийского МИД в ответ на критику оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс».

«Сегодня у нас есть развертывание индийской армии на границе с Китаем, которого у нас никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять развертыванию Китая, которое было значительно увеличено с 2020 года», – цитирует Джайшанкара РИА «Новости».

Ранее в Минобороны Индии заявляли, что войска КНР попытались нарушить границу в штате Аруначал-Прадеш. В результате столкновения несколько военнослужащих пострадали. В свою очередь в МИД КНР после этого заявили, что ситуация на границе Китая и Индии стабильная, стороны поддерживают контакты по дипломатическим и военным каналам.

Территориальный спор между Индией и Китаем касается горной территории на севере Кашмира, также в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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