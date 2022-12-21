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Среда, 21 декабря 2022, 14:22 мск

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Талибы запретили женщинам получать университетское образование в Афганистане

Фото: Pixabay

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан»* запретило женщинам учиться в университетах. Об этом сообщил официальный представитель министерства высшего образования Зиауллах Шахми.

Частным и государственным университетам велено ввести запрет немедленно и проинформировать министерство об этом, передает AP. Запретительная мера будет действовать до особого распоряжения.

Талибы* захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. Несмотря на то, что первоначально талибы* обещали уважать и соблюдать права женщин и меньшинств, они стали широко применять свою строгую интерпретацию правил шариата. Началось с того, что в стране упразднили министерство по делам женщин. Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу, а женщинам запретили работать по многим специальностям. Также женщинам запретили путешествовать без сопровождения мужчин. Под запретом оказалось посещение спортзалов. Женщинам можно появляться на улицах только с закрытым лицом.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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