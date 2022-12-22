В Великобритании на аукционе продали золотую печать Екатерины II

В Великобритании ушла с молотка золотая печать российской императрицы Екатерины II. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Торги были организованы аукционным домом Hartley Auctions в городе Илкли на севере Англии. Печать с изображениями лошади и льва и золотой оправой использовалась в качестве официальной с 1780-х годов и до смерти императрицы в 1796 году.

Гравировку на печати выполнил английский огранщик Чарльз Браун. Он продал два экземпляра царице, второй из которых хранится в Эрмитаже.

Печать привез обратно в Великобританию один из членов семьи торговцев, ее передавали по наследству в течение более чем 100 лет. Затем ценность обнаружил ювелирный эксперт, которого пригласили для оценки коллекции предметов.

В результате торгов печать Екатерины II была продана за 22,9 тысячи евро.

Лондон, Зоя Осколкова

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