Проработавший на Марсе четыре года модуль перестал выходить на связь

Марсианский аппарат InSight перестал выходить на связь. Модуль проработал на Красной планете четыре года. Об этом сообщает NASA.

InSight прибыл на Марс в 2018 году. Он стал первым зондом, которому удалось зафиксировать марсотрясение. Всего сейсмометр модуля зафиксировал более 1300 марсотрясений.

Последние несколько месяцев уровень мощности батарей InSight постоянно снижался. Предполагается, что это произошло из-за пыли на солнечных панелях. Специалисты предвидели такой вариант развития событий.

На днях аппарат неожиданно перестал отвечать на запросы с Земли. NASA продолжает попытки связаться с модулем.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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