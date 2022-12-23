российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 09:21 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Лондоне 200 человек отравились угарным газом на вечеринке

В Лондоне на рождественской вечеринке гости отравились угарным газом. В общей сложности пострадали около 200 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Массовое отравление произошло в турецком ресторане. Посетители начали жаловаться на плохое самочувствие, некоторые потеряли сознание, на место прибыли кареты скорой помощи.

Доставленные в больницы пострадавшие чувствовали тошноту и головокружение. Врачи выяснили, что в организме всех поступивших был высокий уровень угарного газа. Несколько человек попали в реанимацию.

Правоохранительные органы проводят расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Скандалы и происшествия,